Мостовой — о переходе Рамоса в «Севилью»: остались ещё люди, которым деньги не нужны

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возвращение испанского защитника Серхио Рамоса в «Севилью».
«Остались ещё люди, которым деньги не нужны (смеётся). Но это, конечно, в шутку. Я прочитал, он сказал, что возвращается, потому что «Севилья» — это команда, которая дала ему путёвку в футбол. Он хочет отдать этот человеческий долг клубу. Я удивлялся, когда он был без клуба долгое время. Все уезжали, а он чего-то ждал. У меня была мысль, что он мог оказаться в «Реале». Думаю, он выбирал между «Реалом» и «Севильей». Выбрал то, откуда всё началось.
«Севилья» точно прибавит с его приходом. Рамос в прекрасной форме. Он может дать фору большинству молодых игроков. У него опыт колоссальный, он выиграл всё, что только возможно. В прошлом сезоне он был одним из лучших в составе «ПСЖ». С возрастом проблем нет, для него это не показатель», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
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