Пол Мерсон: «Челси» купил слишком много одинаковых игроков

Футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал руководство «Челси» за трансферную политику.

«Челси» подписал миллион игроков, и ты думаешь: «Как собрать из них команду?» Лондонцы нацелены на завоевание трофеев. Это не «Тоттенхэм», борющийся за попадание в первую четвёрку, но именно к этому всё и идёт — и очень быстро. Они купили слишком много однотипных игроков. Энцо Фернандес на другом уровне — на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости.

На «Стэмфорд Бридж» соперники синих будут выставлять по десять игроков за линией мяча и контратаковать. Я знаю, какие проблемы возникают у «Челси» с командами, которые играют от обороны вдесятером. Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол — никакого движения», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Челси» после четырёх туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка.