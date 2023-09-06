Экс-хавбек «Спартака» и «Химок» Мирзов перешёл в «Нефтчи»

«Нефтчи» объявил о переходе российского полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского клуба. Футболист подписал с новой командой однолетний контракт. За «Нефтчи» хавбек будет выступать под 22-м номером.
Мирзов защищал цвета «Химок» с 2020 года, провёл за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с подмосковной командой истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость 30-летнего хавбека, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Мирзову со стороны турецкого «Генчлербирлиги».
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