Алексей Шпилевский рассказал об интересе «Ариса» к игроку «Пари НН» Севикяну

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об интересе к полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну.

«Рассматриваем ли мы ещё кого-то из российских футболистов, кроме Кокорина? Посмотрим. Время покажет. Мне очень нравится Эдгар Севикян из Нижнего Новгорода. Это очень интересный парень. Но должно всё совпасть.

Был ли запрос от нас по Севикяну? В данный момент это трудно сделать. Футболист пользуется спросом у других клубов и нужен своей команде», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Севикян является воспитанником академии московского «Локомотива». С 2017 по 2022 год футболист играл в системе испанского «Леванте», а затем перешёл в «Пари НН». В начале сентября 2023 года полузащитник отказался ехать в сборную России, поскольку принял решение выступать за команду Армении.