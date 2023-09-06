Алексей Шпилевский рассказал об интересе «Ариса» к игроку «Пари НН» Севикяну

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об интересе к полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну.
«Рассматриваем ли мы ещё кого-то из российских футболистов, кроме Кокорина? Посмотрим. Время покажет. Мне очень нравится Эдгар Севикян из Нижнего Новгорода. Это очень интересный парень. Но должно всё совпасть.
Был ли запрос от нас по Севикяну? В данный момент это трудно сделать. Футболист пользуется спросом у других клубов и нужен своей команде», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Севикян является воспитанником академии московского «Локомотива». С 2017 по 2022 год футболист играл в системе испанского «Леванте», а затем перешёл в «Пари НН». В начале сентября 2023 года полузащитник отказался ехать в сборную России, поскольку принял решение выступать за команду Армении.
- 6 сентября 2023
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