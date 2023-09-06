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В «Фиорентине» двумя словами попрощались с Александром Кокориным

В «Фиорентине» двумя словами попрощались с Александром Кокориным
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«Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным, который покинул команду.

«Удачи, Коко», — написала пресс-служба итальянского клуба в одной из социальных сетей.

Напомним, вчера, 5 сентября, «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром кипрского клуба. Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак».

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