Корниленко сыграет в составе сборной мира в матче памяти Цымбаларя

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сыграет против московского «Спартака» в составе сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя, сообщает официальный сайт самарского клуба. Игра в рамках Лиги Легенд пройдёт 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
Сергей Корниленко в ходе футбольной карьеры играл на позиции нападающего. В России он выступал за «Томь», «Зенит», «Рубин» и «Крылья Советов». Форвард по два раза выигрывал бронзовые медали РПЛ и первенство ФНЛ.
В составе сборной Беларуси Корниленко провёл 78 матчей. Он выступал на молодёжном Евро в 2004 году и Олимпийских играх-2012.
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