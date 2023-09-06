«Атлетико Минейро» планирует выкупить у ЦСКА Бруно Фукса

«Атлетико Минейро» заинтересован в выкупе защитника Бруно Фукса у московского ЦСКА.

Как сообщает No Ataque, бразильский клуб в рамках арендного соглашения может выкупить у красно-синих 50% прав на игрока за € 5 млн. «Атлетико Минейро» заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, однако будет стараться сбить цену или же продлить аренду ещё на один год.

Бруно Фукс присоединился к ЦСКА летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Соглашение между игроком и клубом действует до 2026 года.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть 16 матчей за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.