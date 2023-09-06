«Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы

Новобранец «Ромы» иранский нападающий Сердар Азмун отсутствует в заявке клуба на розыгрыш Лиги Европы-2023/2024, приведённой на официальном сайте клуба.

Как сообщает Football Italia, причиной этого послужили ограничения, наложенные на клуб УЕФА для соблюдения финансового фэйр-плей. Согласно требованиям, предъявляемым к римлянам, нынешний состав команды должен стоить меньше, чем состав прошлого сезона, или столько же. Для соблюдения этого баланса «Рома» не стала включать в состав Азмуна, а также ещё одного новичка датского защитника Расмуса Кристенсена. Оба футболиста взяты римлянами в аренду у «Байера» и «Лидса» соответственно.

При этом в заявку «Ромы» на Лигу Европы вошли пять других новичков: защитник Эван Н’Дика, полузащитники Уссема Ауар, Леандро Паредес, Ренато Санчес, нападающий Ромелу Лукаку. Также в состав попали защитник Мараш Кумбула и нападающий Тэмми Абрахам, которые травмированы и вряд ли сыграют на групповом этапе турнира.

«Рома» является действующим победителем Лиги Европы. В этом сезоне команда попала в группу G, где её соперниками будут «Шериф», «Серветт» и пражская «Славия».

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