«Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы

Новобранец «Ромы» иранский нападающий Сердар Азмун отсутствует в заявке клуба на розыгрыш Лиги Европы-2023/2024, приведённой на официальном сайте клуба.
Как сообщает Football Italia, причиной этого послужили ограничения, наложенные на клуб УЕФА для соблюдения финансового фэйр-плей. Согласно требованиям, предъявляемым к римлянам, нынешний состав команды должен стоить меньше, чем состав прошлого сезона, или столько же. Для соблюдения этого баланса «Рома» не стала включать в состав Азмуна, а также ещё одного новичка датского защитника Расмуса Кристенсена. Оба футболиста взяты римлянами в аренду у «Байера» и «Лидса» соответственно.
При этом в заявку «Ромы» на Лигу Европы вошли пять других новичков: защитник Эван Н’Дика, полузащитники Уссема Ауар, Леандро Паредес, Ренато Санчес, нападающий Ромелу Лукаку. Также в состав попали защитник Мараш Кумбула и нападающий Тэмми Абрахам, которые травмированы и вряд ли сыграют на групповом этапе турнира.
«Рома» является действующим победителем Лиги Европы. В этом сезоне команда попала в группу G, где её соперниками будут «Шериф», «Серветт» и пражская «Славия».
Сазонов прошёл медосмотр для перехода в «Торино»:
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