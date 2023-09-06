«Деньги никогда не двигали мной». Рамос назвал причины своего возвращения в «Севилью»

Испанский защитник и экс-футболист мадридского «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, почему принял решение вернуться в «Севилью».
«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я её не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул позвонить в «Севилью» совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», — приводит слова Рамоса Mirror.
Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».
Напомним, 37-летний игрок находился в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.
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