Кокорин попрощался с «Фиорентиной» после перехода в «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин попрощался с итальянской «Фиорентиной» после перехода в кипрский «Арис».
«Спасибо за всё, Флоренция. Я буду скучать», — написал Кокорин в одной из социальных сетей.
Напомним, вчера, 5 сентября, «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды. Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак».
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