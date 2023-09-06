Мбаппе — о переходе Рамоса в «Севилью»: король вернулся

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» 24-летний Килиан Мбаппе отреагировал на переход бывшего партнёра по парижскому клубу защитника Серхио Рамоса в «Севилью».
«Удачи, мой друг. Король вернулся», — написал Мбаппе в одной из социальных сетей.
37-летний Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет, подписав контракт на один год. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».
Рамос находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн. В межсезонье Рамосом интересовались саудовский «Аль-Иттихад» и турецкие клубы.
Топ комбинаций и голевых передач 3-го тура Ла Лиги:
- 6 сентября 2023
-
03:10
-
03:07
-
02:45
-
02:30
-
02:23
-
02:21
-
02:17
-
02:05
-
01:55
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:21
-
00:51
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:12
- 5 сентября 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:26
-
23:07
-
23:05
-
22:53
-
22:45
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:01
-
20:51