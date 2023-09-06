Мбаппе — о переходе Рамоса в «Севилью»: король вернулся

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» 24-летний Килиан Мбаппе отреагировал на переход бывшего партнёра по парижскому клубу защитника Серхио Рамоса в «Севилью».

«Удачи, мой друг. Король вернулся», — написал Мбаппе в одной из социальных сетей.

37-летний Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет, подписав контракт на один год. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».

Рамос находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн. В межсезонье Рамосом интересовались саудовский «Аль-Иттихад» и турецкие клубы.

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