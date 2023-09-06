Никита Маляров стал игроком «Волгаря»

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Полузащитник Никита Маляров продолжит карьеру в «Волгаре», сообщает официальный сайт клуба. 33-летний москвич за свою профессиональную карьеру провёл более 300 матчей, выступая за команды России и Казахстана.

В Российской Премьер-Лиге Маляров сыграл в 49 встречах за «Спартак» из Нальчика, нижегородскую «Волгу» и «Оренбург» и забил четыре гола. В 2022 году Маляров стал серебряным призёром чемпионата Казахстана в составе «Актобе».

В российской Первой лиге хавбек был игроком пяти клубов: «Уфы», «Шинника», «КАМАЗа», «Ротора» и «Кубани». Во Второй лиге Маляров выступал за «Знамя труда», «Энергетик», «Нару-ШБФР» и дзержинский «Химик».

Никита является выпускником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Его брат Кирилл выступает в РПЛ за «Балтику».

Летом этого года Никита Маляров также поиграл за медиафутбольную команду «Родина Медиа».