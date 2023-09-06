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Актёр Сергей Бурунов эмоционально высказался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве

Актёр Сергей Бурунов эмоционально высказался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве
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Российский актёр, телеведущий и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высказался о капитане красно-синих Игоре Акинфееве.

«Как говорил, кажется, Чарли Чаплин: «В нём есть ЭТО». Это невозможно объяснить, какая-то матрица лидерства. Есть сила в человеке, в его поведении, во взгляде, в речи. В жизни он обыкновенный, общаешься с ним — с виду он легкий, простой человек. Но на поле происходит концентрация его вот этой силы, его талант начинает проявляться по полной.

Игорь — невероятного таланта человек, он герой, потому что героя определяет секунда. И вот в эту секунду проявляется его природа. Так сложилось, у него вот такой состав крови, души. Это либо есть, либо нет, и в Акинфееве это как раз есть», — приводит слова Бурунова официальный сайт ЦСКА.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Российский вратарь играет за первую команду красно-синих с 2003 года. Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Кроме того, в сезоне-2004/2005 голкипер помог армейцам выиграть Кубок УЕФА — первый международный трофей в современной российской истории.

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