Актёр Сергей Бурунов эмоционально высказался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве

Российский актёр, телеведущий и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высказался о капитане красно-синих Игоре Акинфееве.
«Как говорил, кажется, Чарли Чаплин: «В нём есть ЭТО». Это невозможно объяснить, какая-то матрица лидерства. Есть сила в человеке, в его поведении, во взгляде, в речи. В жизни он обыкновенный, общаешься с ним — с виду он легкий, простой человек. Но на поле происходит концентрация его вот этой силы, его талант начинает проявляться по полной.
Игорь — невероятного таланта человек, он герой, потому что героя определяет секунда. И вот в эту секунду проявляется его природа. Так сложилось, у него вот такой состав крови, души. Это либо есть, либо нет, и в Акинфееве это как раз есть», — приводит слова Бурунова официальный сайт ЦСКА.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Российский вратарь играет за первую команду красно-синих с 2003 года. Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Кроме того, в сезоне-2004/2005 голкипер помог армейцам выиграть Кубок УЕФА — первый международный трофей в современной российской истории.
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