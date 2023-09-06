Фанаты «Фоджи» подожгли стадион соперника после матча Серии С

Болельщики футбольного клуба «Фоджа» подожгли домашний стадион команды «Таранто».

Как сообщает Sky Sports, после матча «Фоджа» — «Таранто» в рамках Серии С на секторе болельщиков гостевой команды вспыхнул пожар. Одной из причин возгорания стала дымовая шашка, из-за которой воспламенился пластиковый материал. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Отмечается, что пресс-служба «Фоджи» сообщила о готовности к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.

Стадион признан полностью непригодным для эксплуатации. На данный момент у команды нет места, где она может проводить тренировочный процесс. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне клуб «Таранто» должен сыграть 18 сентября с «Мессиной».