Фанаты «Фоджи» подожгли стадион соперника после матча Серии С

Болельщики футбольного клуба «Фоджа» подожгли домашний стадион команды «Таранто».
Как сообщает Sky Sports, после матча «Фоджа» — «Таранто» в рамках Серии С на секторе болельщиков гостевой команды вспыхнул пожар. Одной из причин возгорания стала дымовая шашка, из-за которой воспламенился пластиковый материал. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Отмечается, что пресс-служба «Фоджи» сообщила о готовности к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.
Стадион признан полностью непригодным для эксплуатации. На данный момент у команды нет места, где она может проводить тренировочный процесс. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне клуб «Таранто» должен сыграть 18 сентября с «Мессиной».
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