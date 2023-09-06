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Сергей Бурунов: было ощущение, что Акинфеев вытащит серию пенальти в Суперкубке

Сергей Бурунов: было ощущение, что Акинфеев вытащит серию пенальти в Суперкубке
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Актёр Сергей Бурунов рассказал об эмоциях во время серии пенальти в матче за Суперкубок России. Тогда ЦСКА уступил «Зениту» в серии послематчевых пенальти.

«Было ли ощущение, что Акинфеев вытащит эту серию пенальти? Было! Я поймал себя на мысли, что вот именно в такие моменты его качества проявляются, поэтому он и капитан. Игорь — невероятного таланта человек, он герой, потому что героя определяет секунда. И вот в эту секунду проявляется его природа. Так сложилось, у него вот такой состав крови, души. Это либо есть, либо нет, и в Акинфееве это как раз есть. На Кубке я себя почувствовал прямо как в 2018 году, когда началась серия пенальти. Я тогда сильно кричал, переживал, даже давление подскочило. Ну а Игорь, как всегда, это же Акинфеев. И больше тут сказать нечего», – приводит слова Бурунова пресс-служба ЦСКА.

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