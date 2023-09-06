Александр Ерохин подробно рассказал о своей позиции в «Зените»
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Российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих ключевых действиях на поле.
«Я чаще играю ближе к атаке — вторым темпом, чтобы находиться лицом к воротам. Это мне нравится больше, но все игроки моего амплуа выполняют большой объем и другой работы. Ты можешь оказаться у вратарской соперника, а в ответной атаке прибежать в свою штрафную и помогать защитникам. Приходится уметь действовать и там и там», – приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».
Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выигрывал Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
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