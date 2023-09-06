Флик может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии после сентябрьских матчей
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может быть уволен со своего поста в случае неудовлетворительных результатов команды в сентябрьских матчах. Об этом информирует Sport Bild.
Сообщается, что предстоящие игры сборной Германии с Японией и Францией определят будущее Флика. При условии повторения результатов июньских матчей, когда «бундестим» сыграла вничью со сборной Украины (3:3), проиграла Польше со счётом 0:1, а затем уступила сборной Колумбии со счётом 0:2, вероятна смена главного тренера. В качестве основных кандидатов на эту должность называются Юлиан Нагельсман, Оливер Гласнер и Маттиас Заммер.
Напомним, 9 сентября сборная Германии проведёт товарищеский матч с Японией. Затем сыграет с Францией 12 сентября.
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