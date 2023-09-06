Украинский хавбек Сидорчук продолжит карьеру в «Вестерло»

Полузащитник Сергей Сидорчук, выступавший за киевское «Динамо», подписал трёхлетний контракт с бельгийским «Вестерло». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сидорчук — воспитанник запорожского «Металлурга». В киевское «Динамо» он перебрался в 2013 году и трижды выигрывал чемпионский титул, а также четыре раза становился обладателем Кубка Украины. «Вестерло» в прошлом сезоне стал победителем Второй лиги Бельгии, заработав повышение в классе. В текущем сезоне «Вестерло» после 6 туров с одним очком делит последнее место с «Кортрейком».

За киевлян 32-летний опорный полузащитник отыграл 327 матчей во всех турнирах, став настоящей легендой клуба. В активе Сидорчука 21 забитый мяч и 21 голевая передача.