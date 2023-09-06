Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман может возглавить сборную Германии или «Боруссию» Дортмунд

Нагельсман может возглавить сборную Германии или «Боруссию» Дортмунд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии или дортмундскую «Боруссию», информирует Abenzeitung.

Отмечается, что Нагельсман уже отклонил предложения «Челси», «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен ». При этом тренер хочет набрать новый штаб помощников.

Напомним, 35-летний Нагельсман тренировал мюнхенскую «Баварию» с июля 2021 по март 2023 года. Он выиграл с мюнхенской командой титул чемпионата Германии и два Суперкубка страны. Ранее Нагельсман также работал в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».

Ранее сообщалось, что Нагельсман является одним из двух кандидатов на роль сменщика Ханс-Дитера Флика в сборной Германии. Вторым стал главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер. Также интерес к Нагельсману приписывали клубам из Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Флик может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии после сентябрьских матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android