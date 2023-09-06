Нагельсман может возглавить сборную Германии или «Боруссию» Дортмунд

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии или дортмундскую «Боруссию», информирует Abenzeitung.
Отмечается, что Нагельсман уже отклонил предложения «Челси», «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен ». При этом тренер хочет набрать новый штаб помощников.
Напомним, 35-летний Нагельсман тренировал мюнхенскую «Баварию» с июля 2021 по март 2023 года. Он выиграл с мюнхенской командой титул чемпионата Германии и два Суперкубка страны. Ранее Нагельсман также работал в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
Ранее сообщалось, что Нагельсман является одним из двух кандидатов на роль сменщика Ханс-Дитера Флика в сборной Германии. Вторым стал главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер. Также интерес к Нагельсману приписывали клубам из Саудовской Аравии.
- 6 сентября 2023
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