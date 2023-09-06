Источник: главный тренер «Чайки» Игорь Семшов может возглавить «Факел»

«Факел» рассматривает кандидатуру Игоря Семшова на пост главного тренера команды вместо ушедшего Вадима Евсеева, сообщает Metaratings.

По информации источника, в воронежском клубе также рассматривали кандидатуру экс-тренера «Ахмата» Сергея Ташуева, который взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. По этой причине переговоры встали на паузу. Прежде Metaratings сообщало, что Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки». 5 сентября генеральный директор клуба Максим Пономарев сообщил, что «Чайка» выражает поддержку тренеру и он продолжит работу с командой.

«Факел» после семи туров в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с четырьмя очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. 5 сентября стало известно, что Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежской команды.