Боян Кркич получит управляющую должность в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич получит должность в структуре спортивного менеджмента каталонцев, информирует Mundo Deportivo. Испанский экс-футболист войдёт в команду нового спортивного директора сине-гранатовых Деку.

Согласно сведениям источника, Кркич будет следить за молодыми игроками «Барселоны», которые на правах аренды выступают за другие клубы. Он также будет отвечать за перевод воспитанников сине-гранатовых в основную команду.

Напомним, ранее Кркич получил степень магистра по спортивному менеджменту в институте имени Йохана Круиффа. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после этого дал понять, что богатый жизненный опыт Бояна, поигравшего на трёх континентах и в семи странах, может пригодиться сине-гранатовым.

Материалы по теме Деку занял должность спортивного директора «Барселоны»

«Барселона» вырвала победу в матче с «Осасуной». Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.