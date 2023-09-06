Боян Кркич получит управляющую должность в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич получит должность в структуре спортивного менеджмента каталонцев, информирует Mundo Deportivo. Испанский экс-футболист войдёт в команду нового спортивного директора сине-гранатовых Деку.
Согласно сведениям источника, Кркич будет следить за молодыми игроками «Барселоны», которые на правах аренды выступают за другие клубы. Он также будет отвечать за перевод воспитанников сине-гранатовых в основную команду.
Напомним, ранее Кркич получил степень магистра по спортивному менеджменту в институте имени Йохана Круиффа. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после этого дал понять, что богатый жизненный опыт Бояна, поигравшего на трёх континентах и в семи странах, может пригодиться сине-гранатовым.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Осасуной». Видео:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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