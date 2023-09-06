Мирзов: понял, что хочу попробовать себя за границей. Когда, если не сейчас?

Новичок «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал переход в азербайджанском «Нефтчи». В прошлом сезоне Мирзов выступал за «Химки».
«Мой переход получился спонтанным, быстреньким. Клуб реально был заинтересован и сделал всё быстро для того, чтобы оформить трансфер.
«Нефтчи» — большой клуб с большими традициями. Для себя сразу решил, что нужно ехать. Честно говоря, про переход я даже ни с кем не советовался. Когда-то в «Спартаке» играли с «Нефтчи», разговаривали о клубе. До этого здесь играл Соломон Кверквелия, тоже рассказывал что и как.
Конкуренция — такая штука, что ты прибавляешь, развиваешься. Она есть во всех командах. Думаю, это хороший момент. Буду доказывать.
Когда закончился контракт с моей предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Подумал: когда, если не сейчас?" — сказал Мирзов в интервью пресс-службе «Нефтчи».
- 6 сентября 2023
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