Дасаев считает, что вратарь «Краснодара» Сафонов стал играть более серьёзно

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», серебряный призёр чемпионата Европы — 1988 Ринат Дасаев полагает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов исправил ошибки в своей игре и стал подходить к делу более серьёзно.

«Кержаков неплохо выглядит на данный момент, Помазун тоже неплохо, но у него нет такой стабильности, иногда играет нормально, а потом проваливает. Я думаю, что второй тайм мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме, видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил.

Сейчас у него серьёзность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову. Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами. Чемпионат очень длинный, каждый может сорваться в плохую или хорошую сторону, поэтому я бы не стал говорить о первом номере», — приводит слова Дасаева ТАСС.