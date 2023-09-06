Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дасаев считает, что вратарь «Краснодара» Сафонов стал играть более серьёзно

Дасаев считает, что вратарь «Краснодара» Сафонов стал играть более серьёзно
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», серебряный призёр чемпионата Европы — 1988 Ринат Дасаев полагает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов исправил ошибки в своей игре и стал подходить к делу более серьёзно.

«Кержаков неплохо выглядит на данный момент, Помазун тоже неплохо, но у него нет такой стабильности, иногда играет нормально, а потом проваливает. Я думаю, что второй тайм мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме, видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил.

Сейчас у него серьёзность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову. Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами. Чемпионат очень длинный, каждый может сорваться в плохую или хорошую сторону, поэтому я бы не стал говорить о первом номере», — приводит слова Дасаева ТАСС.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной России: отдаём Сафонову большее предпочтение, чем другим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android