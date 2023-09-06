Миранчук будет включён в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук будет включён в заявку команды на Лигу Европы сезона-2023/2024, информирует TuttoAtalanta.

Ранее в СМИ появилась информация, что этой осенью Миранчук может покинуть «Аталанту» — им интересовались несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотели бы взять игрока в годичную аренду.

27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Полузащитник до сих пор ни разу не попадал в заявку команды на матчи нынешнего сезона чемпионата Италии.

В конце августа агент Миранчука сообщал, что полузащитник решил остаться в «Аталанте» после разговора с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды.