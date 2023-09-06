Экс-защитник «Аталанты» Демирал — о словах Мехле про Гасперини: это всё правда

Бывший защитник «Аталанты» Мерих Демирал подтвердил утверждение экс-игрока бергамской команды Йоакима Мехле о жёстком подходе к работе тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Всё это правда. Скоро вы узнаете все факты, дождитесь интервью», — приводит слова Демирала издание Football Italia.

Напомним, ранее экс-защитник «Аталанты» Йоаким Мехле заявил, что подходит Гасперини к работе можно назвать диктаторским. Датский футболист также сказал, что в какой-то степени стиль работы итальянского специалиста основан на страхе.

Мерих Демирал играл за «Аталанту» в период с 2021 по 2023 год. В летнее трансферное окно 25-летний футболист перебрался в саудовский «Аль-Ахли». Ранее турок выступал за такие команды, как «Ювентус», «Сассуоло», «Аланьяспор» и «Спортинг».