Экс-защитник «Аталанты» Демирал — о словах Мехле про Гасперини: это всё правда
Поделиться
Бывший защитник «Аталанты» Мерих Демирал подтвердил утверждение экс-игрока бергамской команды Йоакима Мехле о жёстком подходе к работе тренера Джан Пьеро Гасперини.
«Всё это правда. Скоро вы узнаете все факты, дождитесь интервью», — приводит слова Демирала издание Football Italia.
Напомним, ранее экс-защитник «Аталанты» Йоаким Мехле заявил, что подходит Гасперини к работе можно назвать диктаторским. Датский футболист также сказал, что в какой-то степени стиль работы итальянского специалиста основан на страхе.
Мерих Демирал играл за «Аталанту» в период с 2021 по 2023 год. В летнее трансферное окно 25-летний футболист перебрался в саудовский «Аль-Ахли». Ранее турок выступал за такие команды, как «Ювентус», «Сассуоло», «Аланьяспор» и «Спортинг».
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:21
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:33
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:37
-
07:46
-
06:33
-
05:58
-
05:48
-
04:19
-
04:05
-
03:31
Партнерский контент