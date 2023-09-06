Орещук — о слова агента Масоэро про мафию: смешно. Готов провести с ним конференц-колл

Агент Роман Орещук отреагировал на слова представителя защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Барреры об уходе игрока из «Пари НН».

«Предложение Масоэро делал я. Официальное письмо от «Тобола» было у меня. Меня авторизовал «Тобол». Я разговаривал с Масоэро, встречался с ним. Он дал добро, но агент заблокировал эту сделку. Знаю, что он просил за аренду у «Тобола» больше 100 тысяч. В клубе посмеялись, потому что никогда в жизни таких денег никому не платили. Платить игроку и агенту за аренду — смешно. Агент сорвал сделку, хотя я пытался убедить, что это хороший выбор не только для него, но и для футболиста. В тот момент «Тобол» только начинал поход в Лиге конференций. Там можно было с «Базелем», ирландцами, чехами сыграть.

Они решили выбрать теплую ванну. Какое я отношение имею к тому, что он ушёл из «Нижнего Новгорода»? «Нижний» в этой ситуации к нашим переговорам не имел отношения, они просто согласились на аренду игрока, чтобы сэкономить на заработной плате. Мне смешно. Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к «Нижнему Новгороду». У меня там всего один клиент, Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения», — приводит слова Орещука издание «Спорт-Экспресс».