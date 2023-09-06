Агент Масоэро: я не намерен общаться с Орещуком. Лукас больше не находится в «Пари НН»
Поделиться
Рикардо Алонсо Баррера, представитель бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, заявил, что не собирается общаться с агентом Романом Орещуком.
«Я не собираюсь играть в эту игру. Масоэро больше не находится в «Пари НН», чего все они и добивались. Я больше не намерен общаться с Орещуком и продолжать говорить об этом клубе в целом», — приводит слова Барреры Sport24.
Ранее агент Масоэро заявил, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не рассчитывал на аргентинца, так как он не был клиентом Орещука. «Они — одна большая мафия», — сказал представитель игрока, который накануне перешел в румынский «Университатя Клуж».
Орещук в ответ заявил, что готов обсудить с представителем Масоэро его высказывания.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:21
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:33
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:37
-
07:46
-
06:33
-
05:58
-
05:48
-
04:19
-
04:05
-
03:31
Партнерский контент