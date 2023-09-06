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Агент Масоэро: я не намерен общаться с Орещуком. Лукас больше не находится в «Пари НН»

Агент Масоэро: я не намерен общаться с Орещуком. Лукас больше не находится в «Пари НН»
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Рикардо Алонсо Баррера, представитель бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, заявил, что не собирается общаться с агентом Романом Орещуком.

«Я не собираюсь играть в эту игру. Масоэро больше не находится в «Пари НН», чего все они и добивались. Я больше не намерен общаться с Орещуком и продолжать говорить об этом клубе в целом», — приводит слова Барреры Sport24.

Ранее агент Масоэро заявил, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не рассчитывал на аргентинца, так как он не был клиентом Орещука. «Они — одна большая мафия», — сказал представитель игрока, который накануне перешел в румынский «Университатя Клуж».

Орещук в ответ заявил, что готов обсудить с представителем Масоэро его высказывания.

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