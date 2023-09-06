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Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в августе
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком московского клуба в августе. 26-летний форвард победил в зрительском голосовании, набрав 33% голосов.

Напомним, в шести матчах августа Соболев забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Московский «Спартак» в семи турах чемпионата России набрал 10 очков. Сейчас красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Напомним, в последнем туре «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. За последние четыре матча чемпионата России красно-белые набрали всего одно очко. В минувшем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице, уступив только «Зениту» и ЦСКА.

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