Форвард «Арсенала» Нкетиа: после перехода Кейна в «Баварию» общаться с ним стало проще

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Эдди Нкетиа поделился мнением относительно нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн — нападающий мирового уровня. Сегодня была моя первая тренировка с ним, но я уверен, что буду прислушиваться к нему всю неделю — получать советы и учиться. Теперь, когда он перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма», общаться с ним стало немного проще. Он фантастический игрок, и я желаю ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере», – приводит слова Нкетиа Daily Express.

Напомним, 24-летний нападающий впервые в своей карьере получил вызов в основную сборную Англии. В нынешнем сезоне АПЛ Нкетиа принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.

В сентябре сборная Англии проведёт один матч в квалификации к Евро-2024. 9 сентября команда Гарета Саутгейта сыграет с Украиной. 12 сентября у сборной Англии состоится товарищеский матч с Шотландией.