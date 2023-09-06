Форвард «Арсенала» Нкетиа: после перехода Кейна в «Баварию» общаться с ним стало проще

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Эдди Нкетиа поделился мнением относительно нападающего «Баварии» Гарри Кейна.
«Гарри Кейн — нападающий мирового уровня. Сегодня была моя первая тренировка с ним, но я уверен, что буду прислушиваться к нему всю неделю — получать советы и учиться. Теперь, когда он перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма», общаться с ним стало немного проще. Он фантастический игрок, и я желаю ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере», – приводит слова Нкетиа Daily Express.
Напомним, 24-летний нападающий впервые в своей карьере получил вызов в основную сборную Англии. В нынешнем сезоне АПЛ Нкетиа принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.
В сентябре сборная Англии проведёт один матч в квалификации к Евро-2024. 9 сентября команда Гарета Саутгейта сыграет с Украиной. 12 сентября у сборной Англии состоится товарищеский матч с Шотландией.
- 6 сентября 2023
-
13:52
-
13:46
-
13:25
-
13:22
-
13:21
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
12:48
-
12:45
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:21
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:49