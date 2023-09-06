Защитник «Факела» Калинин: никто в команде духом не падает

Футболист «Факела» Игорь Калинин заявил, что никто в воронежской команде не падает духом, несмотря на несколько болезненных поражений в этом сезоне и турнирное положение в таблице РПЛ.

«Что команде нужно сделать, чтобы как‑то воспрянуть? Да мы как‑то не падали духом. Провели до этого две замечательные игры. С «Краснодаром» была игра на два результата. Могли выиграть, могли уступить, но сыграли вничью. С «Нижним» по делу выиграли, считаю. Возможно, хорошо, что будет пауза. Никто духом не падал, всё в порядке», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счётом 0:3. Во вторник воронежский клуб объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера. Специалист работал с командой с 1 мая.