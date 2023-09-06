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Представитель Уридии отреагировал на информацию, что «Рубин» хочет продать игрока

Представитель Уридии отреагировал на информацию, что «Рубин» хочет продать игрока
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Представитель нападающего «Рубина» Мераби Уридия Кирилл Ливанов отреагировал на информацию о том, что казанский клуб хочет продать футболиста.

«Думаю, это спекуляции со стороны недоброжелателей казанского клуба. Рашид Маматкулович даёт возможность себя проявить Мераби в Кубке и чемпионате. Уридия счастлив в Казани», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Рубин» рассматривает возможность продажи 30-летнего нападающего, который присоединился к казанцам зимой из «Нефтехимика». Отмечалось, что в услугах Уридии заинтересованы некоторые клубы Мелбет-Первой лиги.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мераби провёл четыре матча, выходя на замены.

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