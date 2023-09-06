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Спонсором «Челси» может стать государственная авиакомпания Саудовской Аравии

Спонсором «Челси» может стать государственная авиакомпания Саудовской Аравии
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Лондонский «Челси» продолжает поиск спонсоров. Накануне руководство клуба встретилось с представителями государственной авиакомпании Саудовской Аравии Riyadh Air для заключения долгосрочной спонсорской сделки, информирует The Athletic в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Челси» также провёл переговоры с зарубежной букмекерской конторой. Из вариантов нового титульного спонсора лондонцев также есть инженерная фирма Infinite Athlete, специализирующаяся на биомеханике.

Напомним, «Челси» после четырёх туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка. Первые матчи в новом сезоне лондонцы провели в футболках без титульного спонсора.

Маурисио Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси» на пресс-конференции. Видео:

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