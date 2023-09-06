Страхиня Эракович: из «Зенита» возможно перейти в «Барселону»
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Футболист «Зенита» Страхиня Эракович сравнил уровень чемпионата России с сербской лигой.
«Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. «Зенит» боролся бы там за чемпионство! В России лига более профессиональная. Я верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд-клуб, например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» — приводит слова Эраковича «РБ Спорт».
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в семи матчах. В прошедшем матче сине-бело-голубые сыграли вничью с московским с ЦСКА (1:1). В следующей игре «Зенит» в гостях сразится с казанским «Рубином».
Контракт 22-летнего сербского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга подписан по схеме «4+1».
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