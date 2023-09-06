Колыванов: Кокорин — великий футболист, перестаньте его гнобить
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Бывший наставник молодёжной сборной России, ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о футбольном таланте нападающего Александра Кокорина. Он назвал Кокорина великим футболистом и призвал перестать его гнобить.
«Для меня Кокорин — великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодёжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всё для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости. Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», — приводит слова Игоря Колыванова RT.
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