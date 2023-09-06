Нападающий «Торпедо» Стефанович останется в команде как минимум до зимы

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, сообщил, что футболист останется в клубе как минимум до зимнего трансферного окна.
«Илья как минимум до зимы точно остаётся в «Торпедо». Он сам захотел остаться. После того как сорвался один из вариантов, Илья решил, что сейчас надо сосредоточиться на футболе», — сказал агент футболиста «РБ Спорт».
Напомним, в летнее трансферное окно российским нападающим «Торпедо» Стефановичем интересовался «Сочи», однако этот переход не состоялся.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в пяти матчах в составе «Торпедо», в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тысяч.
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