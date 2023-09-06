Илья Кутепов стал игроком «Велеса»
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Российский защитник Илья Кутепов подписал контракт с «Велесом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее интернет-портал Sport24 сообщал, что Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса». По информации источников, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в московском клубе может составить около 300 тыс. рублей в месяц.
Последним клубом 30-летнего защитника было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта. За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».
Московский «Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги.
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