Илья Кутепов стал игроком «Велеса»

Российский защитник Илья Кутепов подписал контракт с «Велесом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее интернет-портал Sport24 сообщал, что Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса». По информации источников, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в московском клубе может составить около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом 30-летнего защитника было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта. За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».

Московский «Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги.