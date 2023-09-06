Тумилович рассказал, как вместо армии поехал в сборную СССР на чемпионат мира

Экс-голкипер минского «Динамо», а ныне тренер пляжного футбольного клуба «Кристалл» Геннадий Тумилович вспомнил, как вместо армии поехал в юношескую сборную СССР на чемпионат мира.
«Мне тогда Поликан (Алексей Поликанов, тренер юношеской сборной СССР. – Прим. «Чемпионата») сказал: «Гена, поверь мне: в жизни всякое бывает. Ты, пожалуйста, готовься, тренируйся. Будь готов в любой момент приехать». Я говорю: «Не несите ерунду». Он отвечает: «Ну бывает такое. Вдруг один сломается, второй». Я сказал: «Всё, спасибо, до свидания». Что я делаю в Минске? «Расстраиваюсь», занимался этим минимум неделю. Никак не мог собраться.
За это время я сгонял в армейку, отметился, но я не принял присягу, вернулся в команду, тренировался. А тут звонок вечером, Костылев (Геннадий, тренер юношеской сборной СССР. – Прим. «Чемпионата»): «Гена, ты где?» Я говорю: «Практически в армии». Он говорит: «Мне покер твоя армия. Завтра чтобы был в Москве, тебе ставят визу, послезавтра в Португалии». Там Помазун палец сломал на тренировке, Новосадов – плечо. А я «расстраивался». Звоню начальнику команды, «ментовская» же команда, хрен соскочишь. Мне говорят: «Ты дурак? Ты военнослужащий!» Я тогда «расстроенный», мне по барабану, сказали ехать в Португалию – я поехал», — сказал Тумилович в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
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