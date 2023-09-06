«Он их из могилы доставал и оживлял». Тумилович — о вратарях-воспитанниках Кафанова

Экс-голкипер минского «Динамо», а ныне тренер пляжного футбольного клуба «Кристалл» Геннадий Тумилович высоко оценил вратарей-воспитанников известного тренера Виталия Кафанова.
«Кто в тройке лучших вратарей России, кроме Акинфеева? Если бы я продолжил работать с Нигматуллиным (Артуром. – Прим. «Чемпионата») в «Тосно», то был бы он. Это из тех, с кем работал. Со стороны… В игре ты можешь что-то увидеть, но пока ты не соприкоснёшься с ним, не пообщаешься с ним, не посмотришь, какое восприятие ошибок, устойчивый он или нет… Думаю, что сейчас в любой команде проблем с вратарями нет. Сейчас нужны голкиперы-иностранцы? Сколько-то лет назад они были везде. Сейчас те, кто через Кафанова прошёл, вообще в порядке. Ощущение, что он их из могилы доставал, оживлял, в ворота ставил, и они играли потом. Неплохо? Да [очень круто]! Неплохо – не то слово!» — сказал Тумилович в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
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