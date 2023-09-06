Сычёв: если Пиняев вдруг не забил, сразу начинают говорить, что это спад и чёрная полоса

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказал мнение об игре 18-летнего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и разговорах о спаде в игре молодого футболиста.

«Спад Пиняева? Это обычный путь молодого футболиста, и нет никакого спада. Это его становление как игрока. С ним ничего не происходит. Он просто играет, мужает, набирается опыта, подстраивается под схему, растёт. Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и чёрная полоса. Мне кажется, это бред», — приводит слова Сычёва Sport24.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. В прошлом сезоне россиянин забил два мяча в девяти встречах.