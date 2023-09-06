«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Урала» Железнова

«Краснодар» хочет подписать полузащитника екатеринбургского «Урала» Юрия Железнова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, «Урал» готов отпустить игрока в аренду с правом выкупа. При этом сам Железнов не хочет переходить в «Краснодар», потому что его рассматривают как игрока «Краснодара 2».
Напомним, в нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.
После семи туров РПЛ «Урал» набрал 13 очков и на текущий момент расположился на пятой строчке турнирной таблицы. В свою очередь, «Краснодар» набрал 17 очков после семи туров и занимает первое место в чемпионате России.
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