Вратарь 2DROTS Сычёв — о матче на плавучем доке: наверное, такого в жизни больше не будет

Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв поделился эмоциями от победы над кировским «Динамо» в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

«Счастье сыграть на таком стадионе. За десять дней всё организовать, собрать болельщиков и построить такое поле — это что-то невероятное. Понимаю, что, наверное, такого у меня в жизни больше никогда не будет. Очень рад, что мы победили в таком месте. Так ещё мне удалось сохранить свои ворота на замке. Безумно круто.

Ожидания от места проведения совпали. Наверное, даже превысили мои ожидания. Изначально все скептически относились в духе: как можно за десять дней возвести такое поле, которое подходит под формат профессионального футбола? Круто. Я даже рад, что так получилось», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.