«Кокорин, прочь из Серии A без сожалений». Gazzetta — об уходе россиянина из «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин в очередной раз подвергся критике итальянских СМИ. «Фиорентина» отдала его в аренду кипрскому «Арису», после чего одно из ведущих изданий Италии La Gazzetta dello Sport выпустило материал с заголовком: «Кокорин, прочь из Серии A без сожалений».
Фото: Скриншот La Gazzetta dello Sport
Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».
Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.
В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
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