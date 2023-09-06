Игорь Осинькин: вызов Салтыкова и Шитова в сборную России — это аванс

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о вызове молодых нападающих команды Владислава Шитова и Никиты Салтыкова в сборную России.

«Ребята прогрессируют. Понятно, что это аванс. Их вызвали ещё в такой ситуации, когда в команде много молодых игроков. Но у нас клуб настроен на то, чтобы молодые прогрессировали. Мы подтвердили, что хорошо делаем свою работу и находимся на правильном пути. Какое у меня отношение к вызову игроков? Любой тренер, когда у него забирают на две недели футболистов в сборную, испытывает разные чувства: и удовлетворение, и самолюбие, и в то же время всегда хочется, чтобы команда оставалась у него полностью и можно было работать полным составом.

Тем не менее нам очень важно, что их вызывали, а риск травмы присутствует всегда. Сказал ли им что-то перед отъездом? Сразу после игры с «Факелом» у меня ещё не было точной информации, что они уезжают. Всё было на уровне слухов. Поэтому мы на эту тему не разговаривали. У нас два-три выходных, мы ребят отпустили. В любом случае они понимают, что я думаю, и мы пообщаемся, когда они вернутся из сборной», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».