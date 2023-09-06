«Факел» расстался с тренерами Сергеем Томаровым и Иваном Дранниковым

Воронежский «Факел» объявил, что тренер Сергей Томаров и тренер по физической подготовке и реабилитации Иван Дранников покидают клуб.
Уход специалистов был подтверждён на следующий день после того, как «Факел» объявил о расставании с главным тренером Вадимом Евсеевым. 47-летний россиянин возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.
Прошлый сезон «Факел» завершил на 14-м месте, тем самым попав в зону стыковых матчей. Переиграв «Енисей» (1:0 и 2:0), воронежская команда под руководством Евсеева сохранила место в Премьер-Лиге на сезон-2023/2024.
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