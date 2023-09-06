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Булыкин: у Сулейманова есть опыт, чтобы доказывать на поле — создаст конкуренцию в «Локо»

Булыкин: у Сулейманова есть опыт, чтобы доказывать на поле — создаст конкуренцию в «Локо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что «Локомотив» может подписать форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова.

«Тимур уже был в «Локомотиве». Сейчас он поиграл и набрался опыта. Теперь решили его рассмотреть снова. Самое главное для футболиста — это игровой опыт. У Сулейманова есть опыт, чтобы сразу показывать и доказывать на поле.

По качествам он неплохой футболист. Если он появится в «Локомотиве», то это дополнительный хороший футболист, который создаст конкуренцию и на тренировках, и в играх», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Пари НН» Сулейманова.

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