Тумилович рассказал, как в шутку просил Черчесова освободить ему место в «Спартаке»

Экс-голкипер минского «Динамо», а ныне тренер пляжного футбольного клуба «Кристалл» Геннадий Тумилович высказался о просмотре в «Спартаке» в 1990-х годах. Он рассказал, как в шутку предлагал Станиславу Черчесову уехать в Европу и освободить ему место в команде.
«Я говорил тогда: «Стас, ну всё, ну пора уже. Смена пришла достойная». Это было корректно, отвечаю. Сейчас вы знаете вот этого Саламыча, тогда он нормальный чудак был. Они сидят с Тархановым чего-то говорят, ехать, не ехать, пора ли уезжать. Говорил, что преемника не видит. Я говорю: «Стас, как не видишь? Куда тебе там? «Динамо» Дрезден? Давай, езжай спокойно, я готов». Ну это я сейчас так рассказываю, на самом деле всё было аккуратно, технично, потряхиваясь (смеётся)», — сказал Тумилович в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
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