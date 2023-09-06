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Агент: к Тикнизяну проявлял интерес клуб из Серии А

Агент: к Тикнизяну проявлял интерес клуб из Серии А
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Александр Клюев, агент армянского защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, что итальянский клуб из Серии А проявлял интерес к футболисту.

«Из Италии был интерес. Хороший стабильный клуб. Ну, в Серии А плохих нет.

У каждого амбициозного футболиста есть желание попробовать свои силы в Европе. Наир — не исключение. Но он счастлив в «Локомотиве» — играть, выступать за него и добиваться вместе с клубом результатов. У «Локо» молодая и перспективная команда, с хорошим тренером, который ставит интересный футбол. Наир — часть этого проекта.

Переход в Германию сорвался не из‑за политики. Да и не совсем правильно говорить, что переход сорвался. Переход — это работа, и она продолжается. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

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