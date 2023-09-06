Экитике и Верратти не попали в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов

«Пари Сен-Жермен» представил УЕФА список игроков, зарегистрированных для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. По информации RMC, в этом списке нет нападающего парижан Уго Экитике и полузащитника Марко Верратти.

На данный момент оба игрока ещё числятся в составе «ПСЖ», но тренерский штаб во главе с Луисом Энрике больше на них не рассчитывает. Марко Верратти после 11 лет выступлений за парижский клуб находится в шаге от перехода в катарский «Аль-Араби», а экс-игрок «Реймса» Экитике, судя по всему, стал жертвой повысившейся конкуренции на его позиции. После прибытия летних новичков Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло Муани, к которым следует добавить Марко Асенсио, способного играть на позиции ложной «девятки», места Уго в составе не осталось.

Кроме того, в «ПСЖ» были уверены в том, что Экитике покинет клуб до закрытия трансферного периода. В последние часы окна агенты игрока всё ещё вели переговоры с «Кристал Пэлас», «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом».

Отмечается также, что в заявке «ПСЖ» присутствуют голкипер Кейлор Навас и защитник Преснел Кимпембе. Француз, получивший длительную травму, должен вернуться в строй до окончания группового этапа.

По правилам УЕФА, в основную заявку на групповой этап можно включить максимум 25 игроков. Перед стартом плей-офф клубы имеют возможность добавить в список до трёх новых игроков при условии, что общее число не превысит 25.