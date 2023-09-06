Пятибратов предположил, с чем связана отставка Евсеева с поста главного тренера «Факела»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением на тему причины увольнения Вадима Евсеева из клуба.
«В прошлом году была такая же ситуация с Василенко: на старте чемпионата не было желаемого количества очков. Клуб принимал решение с ним. Не находясь внутри клуба, не могу сказать, как поступить в сложившейся ситуации. Клубом руководят грамотные люди. Они приняли взвешенное решение, но, на мой взгляд, «Факел» не выглядел безнадёжно. Показывали интересный футбол, но не хватало стабильности.
Руководители, думаю, посчитали так: сейчас пауза, возможно, новый тренер за это время сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Асхабадзе и Котов держат руку на пульсе. Возможно, они не понимали, за счёт чего тренерский штаб может исправить ситуацию. Боязнь усугубить ситуацию стала определяющим фактором этого решения», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 6 сентября 2023
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