Агент защитника «Ракува» Арсенича подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Бранко Хучика, агент 29-летнего хорватского защитника «Ракува» Зорана Арсенича, поделился информацией об интересе московского «Локомотива».
«Не могу точно сказать, что Зоран окажется в «Локомотиве», но интерес действительно есть», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».
Ранее «Чемпионат сообщал о возможности этого перехода.
29-летний Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. Хорватский футболист является воспитанником клуба «Вишневац», за который он дебютировал в 2011 году. Позднее Зоран успел поиграть за «Осиек», «Сегесту», «Сесвете», краковскую «Вислу» и «Ягеллонию».
В минувшем сезоне универсальный игрок линии обороны провёл за «Ракув» 31 матч в рамках внутреннего первенства и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету игрока четыре матча в Высшей лиге Польши. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсенича в € 1,8 млн.
- 6 сентября 2023
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
18:01
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:07
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:07
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:47
-
15:43
-
15:37
-
15:36
-
15:24
-
15:22
-
15:16