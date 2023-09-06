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Агент защитника «Ракува» Арсенича подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Агент защитника «Ракува» Арсенича подтвердил интерес «Локомотива» к игроку
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Бранко Хучика, агент 29-летнего хорватского защитника «Ракува» Зорана Арсенича, поделился информацией об интересе московского «Локомотива».

«Не могу точно сказать, что Зоран окажется в «Локомотиве», но интерес действительно есть», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат сообщал о возможности этого перехода.

29-летний Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. Хорватский футболист является воспитанником клуба «Вишневац», за который он дебютировал в 2011 году. Позднее Зоран успел поиграть за «Осиек», «Сегесту», «Сесвете», краковскую «Вислу» и «Ягеллонию».

В минувшем сезоне универсальный игрок линии обороны провёл за «Ракув» 31 матч в рамках внутреннего первенства и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету игрока четыре матча в Высшей лиге Польши. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсенича в € 1,8 млн.

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